Der WAC könnte gleich zum Frühjahrsauftakt die Pflichtaufgabe "Meistergruppe" erledigen, die Hartberger wiederum könnten mit einem Auswärtserfolg an die Wolfsberger andocken. Derzeit steht es 0:0, hier sind Sie live dabei.

Der WAC (rechts Lukas Schmitz) spielt gegen Hartberg © (c) GEPA pictures/ David Rodriguez

Hier geht es zum Liveticker.

Bei seinem Debüt als Trainer in der Bundesliga trifft Neo-WAC-Coach Ferdinand Feldhofer auf einen alten Bekannten: Markus Schopp gastiert seit 17 Uhr mit Hartberg in der Lavanttal-Arena (Zuvor brillierten die Beiden in einem launigen Interview als "Die Kinder Osims").

Das Hinspiel im Herbst in Hartberg endete 2:0 für den WAC, was aber nur noch wenig Aussagekraft hat, weil der WAC in der Winterpause den Kader umbauen musste. Michael Sollbauer, Marcel Ritzmaier (beide Barnsley) und Anderson Niangbo (Gent) verließen den Verein. Sie werden ersetzt durch drei Spieler, die zuletzt bei Basaksehir Istanbul unter Vertrag standen: Miguel Vieira, Milos Jojic und Cheikou Dieng.

Feldhofer schickt bei seiner Bundesliga-Premiere folgende WAC-Startelf auf das Spielfeld: Kofler; Novak, Gollner, Vieira, Schmitz; Jojic, Leitgeb, Liendl, Schmid; Weissman, Dieng.

Schopp spielt mit folgender Hartberg-Formation: Swete; Heil, Huber, Luckeneder, Klem; Cancola, Nimaga; Dossou, Rep, Ried; Tadic.

WAC-AbschlusstrainingvordemHartberg-Spiel

