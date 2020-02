Der WAC gewinnt dank der Tore von Novak und Weissman (2) in der zweiten Hälfte gegen Hartberg 3:0.

Der WAC führt gegen Hartberg © GEPA pictures

Bei seinem Debüt als Trainer in der Bundesliga trifft Neo-WAC-Coach Ferdinand Feldhofer auf einen alten Bekannten: Markus Schopp gastiert seit 17 Uhr mit Hartberg in der Lavanttal-Arena (Zuvor brillierten die Beiden in einem launigen Interview als "Die Kinder Osims").

Der Liveticker zum Nachlesen.

Hartberg startete besser in die Partie. Schon nach zwei Minuten hätte es 1:0 für die Gäste stehen können, als sich ein Volley von Dario Tadic aus 20 Metern gefährlich hinter WAC-Torhüter Alex Kofler senkte. Kofler lenkte den Ball aber noch über die Querlatte.

Die restliche erste Hälfte gehörte dem WAC. Gleich mehrmals musste sich Hartberg-Torhüter Rene Swete auszeichnen - wie bei einem Schuss von Michael Liendl aus halbrechter Position oder bei einem Versuch aus 20 Metern von Milos Jojic.

Zwei Mal blieb den rund 3500 Fans in der Lavanttal-Arena der Torschrei im Hals stecken. Einmal, als Michael Huber einen Stanglpass von Lukas Schmitz so unglücklich abfälschte, dass dieser nur knapp am Gehäuse vorbeiging (35.). Und ein zweites Mal knapp vor der Pause: Wieder war der agile Schmitz mit einer Hereingabe daran beteiligt, der Volley von Shon Weissman aus kurzer Distanz streifte aber die Querlatte.

Doppelschlag nach der Pause

Nach Wiederanpfiff fackelten die Gastgeber dann aber nicht mehr lange. Michael Novak (48.) und Weissman (49.) trafen für den WAC - und Hartberg lief plötzlich einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher. Doch die Oststeirer fanden kaum einen Weg durch die Defensive der Kärntner. Die wohl beste Chance auf ein Tor vergab Lukas Ried per Kopf völlig freistehend vor WAC-Tormann Kofler (77.). Fünf Minuten später machte Weissman mit seinem zweiten Tor schließlich den Deckel drauf.