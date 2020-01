Weil Andres Andrade in der laufenden Saison bereits für zwei Klubs gespielt hat, darf er vom WAC im Frühjahr nicht eingesetzt werden.

Andres Andrade (links) wird doch nicht zum WAC wechseln © (c) GEPA pictures/ Manfred Binder

So schnell kann es gehen. Am Donnerstag vermeldete der WAC mit Andres Andrade seinen ersten Neuzugang. Nur wenige Stunden später ist alles hinfällig, wie der Kurier in seiner Online-Ausgabe vermeldete.