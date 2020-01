Facebook

Marcel Ritzmaier - hier im Dezember 2019 noch im WAC-Dress © GEPA pictures

Der 26-jährige Ex-WAC-Mittelfeldspieler Marcel Ritzmaier stand gleich im ersten Spiel für seinen neuen Arbeitgeber in der Startelf und spielte beim 2:1-Heimsieg am Samstag gegen Huddersfield Town auch durch. Für die Truppe von Gerhard Struber war es der erste Erfolg nach drei sieglosen Ligapartien.

Barnsley ist als 22. weiter in der Abstiegszone, nur ein Zähler fehlt aber nach 27 Runden auf Stoke City. Stürmer Patrick Schmidt wurde bei den Siegern in der 87. Minute eingetauscht, Samuel Sahin-Radlinger stand im Tor.