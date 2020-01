WAC-Sportkoordinator Stary"Wir wollen endlich den Ruf als Provinzklub ablegen"

Facebook

Der ehemalige Fußballprofi Roman Stary ist neuer Sportkoordinator beim WAC © GEPA

Sie sind nach knapp sechs Jahren wieder zurück in Kärnten. Sie haben die Funktion als Sportkoordinator beim WAC, vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft, übernommen. Wie kam es überhaupt dazu?

ROMAN STARY: Ich bin letzten Sommer nach Kärnten zurückgekehrt, hab in dieser Zeit Familie Riegler besser kennengelernt und so kam nach ein paar intensiven Gesprächen sozusagen eines zum anderen.