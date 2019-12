Facebook

Der Urlaub der WAC-Kicker geht langsam aber doch dem Ende zu. Am 7. Jänner bittet Neo-Trainer Ferdinand Feldhofer die Wölfe zur ersten Trainingseinheit in die Lavanttalarena. Auch die Testspiele sind bereits fixiert: Am 11. Jänner gegen Austria Klagenfurt (Sportanlage St. Andrä, 14 Uhr), am 18. Jänner gegen den KSV (Kapfenberg, 15) und am 8. Feber gegen Rudar Velenje (Wolfsberg, 17). Ins Trainingslager nach Belek heben die Kärntner dann am 22. Jänner ab, wo am 24. sowie 30. Jänner zwei Testspiele auf dem Programm stehen. Zum Frühjahrsstart am 15. Feber trifft der WAC daheim auf Hartberg (17).