Austria & WAC"Wir brauchen bei uns keinen richtigen Star"

Der WAC und Austria Klagenfurt starten am 7. Jänner mit dem Trainingsauftakt. Testspielduell der beiden ist am 11. Jänner.

Florian Freissegger (rechts) hat sich heuer in den Stammkader der Austria gespielt © GEPA

Die kickfreie Zeit gehört ab 7. Jänner definitiv der Vergangenheit an. Sowohl der WAC als auch SK Austria Klagenfurt starten kommenden Dienstag in ihre Frühjahrsvorbereitung. Die Klagenfurter haben mit dem Deutschen Mc Moordy Hüther bereits einen Wintertransfer vermeldet. Schnellen Handlungsbedarf sieht Austria-Coach Robert Micheu keinen: „Auf der Außenverteidigerposition möchte ich Florian Freissegger weiter die Chance geben, er macht einen tollen Job. Bei den Tormännern und in der Offensive schauen wir uns um. Wir können etwas machen, müssen aber nicht, weil der Kader stark genug ist. Und wir wollen unser Gehaltsschema nicht zusammenhauen. Einen richtigen Star brauche ich um ehrlich zu sein nicht. Das wäre auch nicht fair dem jetzigen Team gegenüber.“