Die Spieltermine für das Frühjahr wurden fixiert © GEPA pictures

Der Frühjahrsauftakt erfolgt am Freitag, dem 14. Februar um 19.30 Uhr Uhr mit dem Spitzenspiel zwischen Spitzenreiter FC Salzburg und Verfolger LASK. Der WAC empfängt am 15. Februar Hartberg, Sturm hat am Sonntag (16. Februar) Mattersburg zu Gast in Liebenau. Die entscheidenden Spiele der letzten beiden Runden finden im Sinne der Wettbewerbssicherheit und Fairness zeitgleich statt. Nach Abschluss des Grunddurchgangs erfolgt die Auslosung des Finaldurchgangs (23. bis 32. Runde) sowie die Terminierung aller Spiele.