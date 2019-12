Der WAC spielt heute (21 Uhr) in der Europa League gegen AS Roma. Trainer Mo Sahli kann die Bestbesetzung aufbieten.

Shon Weissmann will heute auch gegen Roma jubeln © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Ch. Kelemen)

Heute verabschiedet sich der WAC mit dem Auswärtsspiel bei AS Roma von der diesjährigen Europa League. „Mit Anstand“, verspricht Trainer Mo Sahli. „Immer wieder höre ich, es geht um nichts. Das stimmt nicht. Wir wollen es für unsere bisherigen Auftritte in Europa belohnen.“ Was dazu nötig sein wird: „Viel Leidenschaft, Intensität, Aggressivität. Wir wollen noch einmal alles raushauen.“

Die Roma wird es den Wolfsbergern aber nicht leicht machen, braucht zumindest ein Remis für den sicheren Aufstieg. Die Italiener sind nämlich noch nicht durch, wollen sich nicht darauf verlassen, dass im Parallelspiel Gladbach gegen Basaksehir punktet.

Stundenlange Videoanalyse

Überraschen werden die Römer Sahli nicht. „Wir haben uns die letzten Spiele gegen Brescia und Inter angesehen, stundenlang analysiert. Obwohl Verteidiger Davide Santos und Stürmer Justin Kluivert verletzt sind, Edin Dzeko gegen Inter erst in Hälfte zwei spielte, haben sie im gesamten Kader irrsinnig viel Qualität.“

Dennoch tritt der WAC-Trainer mit breiter Brust auf: „Es spielen 11 gegen 11. Wir haben beim 1:1 in Graz gezeigt: Wenn wir mit 100-prozentiger Mentalität auftreten, können wir ihnen weh tun.“ Worauf es heute ankommen wird: "Man muss auf diesem Niveau von drei, vier Chancen eine verwerten. Und hinten immer wach sein. Das ist uns bisher beides nicht immer gelungen."

Die Reise nach Rom nicht mitgemacht haben die verletzten Marc Schmerböck, Dominik Baumgartner und Alexander Schmidt.

Weissman ist fokussiert

Sahli wird wieder die gewohnte Elf auflaufen lassen, also auch wieder mit Shon Weissman im Angriff. Der Israeli hat bisher in 24 Pflichtspielen 22 Mal getroffen und will die Bühne im Olympiastadion nicht nur für sich nutzen: „Natürlich kann ich mich so in Italien präsentieren. Wir haben heute nichts zu verlieren. Ich hoffe, ich werde gut spielen und damit meiner Mannschaft helfen. Das steht für mich an oberster Stelle.“

Gedanken über seine Zukunft und die vielen Gerüchte von möglichen Interessenten wischt der 23-Jährige beiseite. „Mein Job ist es, mich immer auf das nächste Spiel zu fokussieren. Klar ist das nicht leicht, aber meine Frau Eden achtet sehr darauf, dass ich es Schritt für Schritt angehe.“

Zwei Spiele – heute in Rom und Sonntag bei der Austria – stehen noch an. Erst danach hat Weissman den Kopf frei für andere Dinge. „Ich habe beim WAC einen Vertrag bis 2021, weiß noch gar nichts von anderen Vereinen. Schauen wir dann, was die Zukunft bringt. Jetzt gilt es einmal, das nächste Spiel gegen Rom zu bestreiten – und hoffentlich zu gewinnen.“