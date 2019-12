WAC nach Europa-League-Out in Altach gefordert. Sahli hofft auf richtige Reaktion nach Niederlage gegen Gladbach. Pastoor spekuliert mit Müdigkeit der Kärntner.

Alexander Kofler hütet wieder das Tor des WAC © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

Hier geht es zum Liveticker

Nach dem Out in der Europa-League rückt für den WAC wieder die heimische Bundesliga in den Mittelpunkt. Im Auswärtsspiel gegen den SCR Altach soll das Heim-0:1 gegen Mönchengladbach verdaut und Tabellenplatz drei abgesichert werden.

Die Kärntner holten aus den vergangenen drei Duellen mit Altach zwei Siege und ein Remis und erreichten in den jüngsten fünf Liga-Auswärtspartien vier Erfolge und ein Unentschieden.

In dieser Tonart soll es laut Interimscoach Mohamed Sahli weitergehen. "Die Meisterschaft ist unser tägliches Gut, wir müssen uns jetzt darauf fokussieren und für die letzten Spiele in diesem Jahr alles mobilisieren, um zu punkten."

Altach-Trainer Alex Pastoor hofft auf Ermüdungserscheinungen beim Gegner. "Viele Spieler sind es noch nicht gewohnt, englische Wochen zu spielen. Das müssen wir ausnützen."

