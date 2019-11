Facebook

Noch ist der WAC in der Europaleague im Rennen um den Aufstieg. Nach den zwei Niederlagen gegen Istanbul hat man seine gute Ausgangslage nach vier Punkten aus den ersten zwei Spielen allerdings verspielt. Die Wölfe sind nun nämlich Tabellenletzter, brauchen gegen Gladbach heute im Optimalfall wohl noch einen Sieg, um am letzten Spieltag in Rom noch eine realistische Chance zu haben. "So lange wir eine Chance haben, werden wir darum kämpfen, wir wollen uns die Möglichkeit erarbeiten, in Rom noch ums Sechzehntelfinale mitzukämpfen", sagt Trainer Mo Sahli.

Der Interimstrainer des WAC kennt den Gegner bestens, mit dem Trainerteam verbindet ihn eine Freundschaft. Seine Trainer-Karriere startete nämlich in Salzburg, wo auch Gladbach-Coach Marco Rose, sein Co-Trainer Alexander Zickler, und der vom WAC abgewanderte Gerhard Struber engagiert waren. "Wir kennen einander alles sehr gut, der Kontakt ist nie abgerissen, mit Zickler verbinde ich eine echte Freundschaft", verrät Sahli.

"Werden diesmal wohl nicht mehr unterschätzt werden"

Die WAC-Spieler sind sich indes einig: Den großen Überraschungsmoment wird es diesmal nicht geben. "Ein zweites Mal werden sie uns leider nicht mehr unterschätzen", ist sich Linksverteidiger Lukas Schmitz sicher. Michael Liendl fügt an: "Wenn wir wieder so ein gutes Spiel machen, wie beim 4:0 in Deutschland, ist alles möglich. Wir müssen halt noch einmal überragend agieren."

Rnic und Schmidt fehlen

Dem WAC fehlt Abwehrchef Nemanja Rnic, der nach einer Gelb-Roten Karte zuletzt gesperrt ist. Für ihn rückt Manfred Gollner neben Kapitän Michael Sollbauer in die Innenverteidigung. Alexander Schmidt (Zehenbruch) ist ebenfalls nicht mit von der Partie.

Die Startaufstellungen in Graz Foto © Tilli

Startelf WAC: Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Liendl, Ritzmaier; Weissman, Niangbo

Startelf Gladbach: Sommer; Lainer, Strobl, Bensebaini, Wendt; Zakaria; Hofmann, Stindl, Benes; Plea, Thuram

Merkura-Arena, SR Serdar Gözubüyük (NED)