Feiernde Gladbacher Fans in der Grazer Innenstadt © Thomas Wieser

Der Wolfsberger AC empfängt heute in der Europa League in Graz-Liebenau Borussia Mönchengladbach. Das Bild in der Innenstadt war spätestens ab Mittag von den feiernden Gladbach-Fans geprägt.