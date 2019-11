Kleine Zeitung +

Europa League WAC gegen Mönchengladbach: Straßenbahnen stehen wegen Fanmarsch still

Der Wolfsberger AC spielt heute (18:55 Uhr) in der Europa League in Graz gegen Borussia Mönchengladbach. Mehrere tausend Fans aus Kärnten und Deutschland werden in Graz erwartet. Viele der Fußballanhänger sind am und um den Hauptplatz unterwegs.