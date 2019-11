Am Donnerstag trifft der Wolfsberger AC im Stadion Liebenau auf Mönchengladbach. Die Polizei erwartet 12.000 bis 15.000 Fans, bis zu 6000 aus Deutschland. Diese wollen sich am Hauptplatz treffen. Teilweise werden Straßen gesperrt, die Polizei rät, großräumig auszuweichen.

Bis zu 6000 deutsche Fans werden Donnerstag erwartet © APA/dpa/Marius Becker

Am Donnerstag wird es in der Grazer Innenstadt und im Liebenauer Stadion wenig besinnlich zugehen: Der Wolfsberger AC empfängt in der Europa League den deutschen Tabellenführer und Kultklub Borussia Mönchengladbach. Anpfiff ist um 18:55 Uhr.