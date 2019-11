Begonnen haben die Wölfe in Mattersburg mit einem klaren Chancenplus. Das nützte Shon Weissman nach gut 23 Minuten sehenswert zur verdienten Führung, Anderson Niangbo legte knapp zehn Minuten später nach. Hier sind Sie live am Ball!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weissman war wieder nicht zu stoppen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Ch. Kelemen)

Der WAC startete mit gewohnter Startelf in Mattersburg wie von der Tarantel gestochen: Schon nach 59 Sekunden setzte Romano Schmid Anderson Niangbo perfekt in Szene, dieser scheiterte aber ebenso an SVM-Schlussmann Markus Kuster, wie Shon Weissman und Michael Liendl im Nachschuss. Die Wölfe blieben auch in den Folgeminuten am Drücker, wenn es gefährlich wurde, hatte stets Liendl die Füße im Spiel. Nach seiner Ecke traf Niangbo zunächst nur das Außennetz (12.), zwei Minuten später verzog Marcel Ritzmair nach Liendl-Zuckerpass.

Und, wie sollte es anders sein, auch das verdiente 1:0 in Minute 24 legte der Mittelfeldmotor mit einer butterweichen Flanke zu Weissman auf. Der Israeli, der im Hinspiel gleich viermal getroffen hatte, verwertete die Vorlage per Seitfallzieher sehenswert. Das 2:0 für die tonangebenden Gäste folgte prompt. Ex-Mattersburger Mike Novak bediente Niangbo, der den Stanglpass nur mehr über die Linie drücken musste (33.).

HIER geht's zum Liveticker!

Gute Erinnerungen an Mattersburg

Mit den Burgenländern verbinden die Lavanttaler in der jüngeren Vergangenheit sehr gute Erinnerungen. Zuhause siegte man im August mit 5:0, ein gewisser Shon Weissman gelang dabei gleich ein Viererpack. Auch das letzte Auswärtsspiel gewannen die Wölfe im Burgenland überhaupt spektakulär mit 6:0.

Fakten zum Spiel

Der WAC gewann das Hinspiel gegen den SV Mattersburg mit 5:0. Im letzten Auswärtsspiel beim SV Mattersburg, am 18. August 2018, gewannen die Kärntner mit 6:0.

Der WAC erzielte im letzten Auswärtsspiel gegen den SV Mattersburg sechs Tore und damit so viele wie in den vorangegangenen acht Auswärtsspielen in der Bundesliga beim SV Mattersburg zusammen.

Der SV Mattersburg erzielte 22 Prozent der Treffer von außerhalb des Strafraums (4 von 18) – das ist der höchste Anteil in dieser Saison der Bundesliga.

Patrick Bürger erzielte in der Bundesliga 56 Tore für den SV Mattersburg – wie Michael Mörz . Mit seinem nächsten Treffer wäre Bürger der alleinige BL-Rekordtorjäger des SV Mattersburg.

Michael Liendl war seit Sommer 2018 an neun Toren gegen den SV Mattersburg direkt beteiligt (3 Tore, 6 Assists) – mehr als jeder andere Spieler gegen ein beliebiges Team in der Bundesliga im Vergleichszeitraum.

Technische Daten

Startaufstellung WAC (4-1-3-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Leitgeb; Ritzmair, Liendl, Schmid; Weissman, Niangbo

Ohne: Schmidt (Zehenbruch), Schmerböck

Pappelstadion, SR Kijas