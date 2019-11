WAC-Spieler Michael Novak"Wenn du viel Lob bekommst, lässt du dich leichter ablenken"

Der St. Veiter Michael Novak hat dem WAC gegen Sturm seinen zweiten Saisontreffer beschert. In wenigen Tagen erwartet der Kicker Nachwuchs. Auch sportlich spricht der 28-jährige Kärntner Klartext.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der St. Veiter erzielte gegen Sturm sein zweites Saisontor. Bald stolze Eltern: Michael Novak und seine Verlobte Tanja © GEPA; KK

Ihre Schnullergeste nach Ihrem Treffer zum 1:0 sprach Bände. Wann ist es endlich so weit?

MICHAEL NOVAK: Der errechnete Geburtstermin ist der 13. November. Doch kurz bitte zur Schnullergeste: Die hatte ich damals bei meinem Tor gegen Hartberg vor, doch da war ich selbst so überrascht über den Treffer, dass ich es beinhart vergessen habe. Das durfte mir nicht mehr passieren, denn meine Verlobte Tanja macht alles so toll, dass sie es sich verdient hat, ihr eines meiner wenigen Tore zu widmen.