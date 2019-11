Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sturm gegen WAC © APA/EXPA/DOMINIK ANGERER

Hier geht es zum Liveticker der Partie Sturm gegen WAC!

Zum Duell zweier Heimteams kommt es heute ab 17 Uhr in der Grazer Merkur-Arena. In der 13. Runde der Fußball-Bundesliga empfängt der SK Sturm den WAC, der bereits am Donnerstag in der Europa-League-Gruppenphase die türkische Mannschaft von Basaksehir empfangen wird.

In der Meisterschaft haben die Kärntner eine beeindruckende Serie zu verteidigen. In den vergangenen neun Partien hat die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber sechs Siege und drei Remis vorzuweisen. In der Tabelle liegen die Wolfsberger mit 24 Zählern auf Rang drei. Sturm steht auf Platz fünf, vier Punkte hinter den "Wölfen".

In neuer Pracht erstrahlt der zuletzt arg in Mitleidenschaft gezogene Rasen in der Merkur-Arena. Er wurde beim Südtor großflächig ausgetauscht. Deshalb wird der WAC beim Aufwärmen auch gezwungen, auf ein Ersatztor an der Strafraumgrenze zu schießen, um den neu verlegten Rasen zu schonen.

Foto © GEPA pictures

Bei der Aufstellung sind die Grazer zu einer Umstellung gezwungen worden. Anastasios Avlonitis wurde beim Cup-Achtelfinalspiel in Kapfenberg (2:0 für Sturm) ausgeschlossen und für die heutige Partie gesperrt. Somit baut Sturm-Trainer Nestor El Maestro auf folgende Startelf:

Keine Überraschungen gibt es bei der Aufstellung des WAC. Die Gäste starten mit: