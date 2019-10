Zum Beginn der Rückrunde in der tipico-Bundesliga spielt der WAC zu Hause gegen die Admira. Vier Veränderungen gegenüber dem Europa-League-Spiel in Istanbul.

Manuel Kuttin ersetzt gegen die Admira Alexander Kofler im Tor © GEPA pictures

Hier geht es zum Liveticker

Trainer Gerhard Struber ist zuversichtlich, dass die Niederlage in der Europa League in Istanbul abgehakt ist. „Die Mannschaft ist mental gefestigt. Viele Jungs sprechen die Dinge beim Namen an. Wir wissen genau, was gegen die Admira zu tun ist.“

Klar ist, dass kein Prozent nachgelassen werden darf. Die Niederösterreicher sind nach dem Trainerwechsel – Klaus Schmidt kam Anfang September für Reiner Geyer – strukturierter. Und treffen auch plötzlich das Tor. Sieben Treffer in den vergangenen beiden Spielen, zwei Siege in Folge (3:1 gegen Tirol, 4:1 in Altach), die Roter Laterne abgegeben. „Die Admira ist im Aufwind, kann aus einer kompakten Organisation heraus im Konter gefährlich werden“, beschreibt Struber den sonntägigen Gegner.

Das Rezept des WAC? „Einerseits ist eine gute Kontersicherung vonnöten. Andererseits wollen wir die Niederösterreicher mit unserem Gegenpressing und unserer Wucht vor Probleme stellen.“

Vier Veränderungen

Und personell? Fehlt Innenverteidiger Nemanja Rnic nach seiner fünften Gelben. Er wird durch Manfred Gollner ersetzt. Struber rotiert auch auf der Torhüter-Position (Manuel Kuttin statt Alexander Kofler), im Mittelfeld (Christopher Wernitznig statt Romano Schmid) und im Angriff (Alexander Schmidt statt Anderson Niangbo).