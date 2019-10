Der WAC ist nach zwei Spielen in der Europaleague-Gruppenphase noch ungeschlagen. Heute wartet die Altstartruppe Basaksehir in Istanbul. In Hälfte zwei entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Hier sind Sie live am Ball!

Starker internationaler Auftritt von Außenverteidiger Mike Novak © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Die Wölfe brauchten einige Minuten, um bei Istanbul Basaksehir in die dritte Gruppenphasenpartie hineinzufinden. Nach zehn etwas verhaltenen Minuten im spärlich besuchten Stadion des „Erdogan-Klubs“ übernahmen die Kärntner aber das Kommando. Mario Leitgeb klopfte erstmals nach knapp zwölf Minuten per Weitschuss bei Schlussmann Mert Günok an. Kombinations- und Flankenversuche sollten jedoch keine Früchte tragen. So musste es wieder aus der zweiten Reihe probiert werden, um gegen statische Gastgeber gefährlich zu werden. Marcel Ritzmaiers Kracher sollte aber auch in den Fängen vom türkischen Nationalteamkeeper landen.

Erst nach einer halben Stunde wurden die Türken in Person von Ex-Salzburger Frederik Gulbrandsen initiativ. Sein Flachschuss von der Strafraumgrenze stricht aber haarscharf am Kasten von Alexander Kofler vorbei. Basaksehir schaffte es, durch seine destruktive Spielweise, auch den WAC etwas einzuschläfern. So war Edin Visca plötzlich im Konter auf und davon. Der zurückeilende Mike Novak grätschte seinen Querpassversuch in letzter Sekunde noch zur Ecke ab und rettete damit auch das torlose Pausen-Remis. Kofler wäre wohl chancenlos gewesen (37.).

Personalien: Altstars gegen hungrige Wölfe

Viele klingende Namen stehen im Kader der Türken – die jedoch ihre Glanzzeit bereits hinter sich haben. Da wäre einmal ein Robinho, 35 Jahre, brasilianischer Ex-Teamspieler. Oder ein Demba Ba (34). Auch der Ex-Salzburger Fredrik Gulbrandsen (27) wechselte im Sommer nach Istanbul. Das Abwehrzentrum bilden Martin Skrtel (34, ehemals Liverpool) und Gael Clichy (34, vormals Manchester City). Clichy hat alleine beinahe so viele Europa-Cup-Spiele in den Beinen wie der gesamte WAC-Kader. "Die meisten in dieser Mannschaft haben eine großer Karriere schon hinter sich gebracht. Das heißt jedoch, dass sie extrem viel Europacuperfahrung haben. Eine gute Truppe, es wird nicht einfach", sagt WAC-Trainer Gerhard Struber.

Und da gäbe es noch einen Eljero Elia. Der 32-Jährige spielte zwischen 2012 und 2014 in Bremen, gemeinsam mit WAC-Linksverteidiger Lukas Schmitz. „Ein cooler Typ, ein richtiger Lebemann“, verrät Schmitz. „Elia ist ein Spieler, dem man gerne zuschaut. Wäre schön, wenn er gegen uns spielen würde.“

Sie haben viele Stars, die eine große Karriere schon hinter sich haben. Die Truppe hat viel Erfahrung. Gerhard Struber, WAC-Trainer

Die heißeste Aktie im Kader des Vizemeisters ist Edin Visca, 29, bosnischer Teamstürmer im Dress der „Eulen“. Der Vertrag von Visca läuft 2020 aus. Bereits im vergangenen Sommer wurde er mit englischen Klubs in Verbindung gebracht. Der Bosnier tendiert aber nach Deutschland, soll bei Schalke ein Thema sein.

Technische Daten

WAC: Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Leitgeb, Schmid, Liendl, Ritzmaier; Weissman, Niangbo

Basaksehir: Günok; Junior Caicara, Ponck, Skrtel, Clichy; Topal, Tekdemir (45. Okechukwu); Visca, Kahveci, Gulbrandsen (64. Robinho); Crivelli

Spielstätte: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Schiedsrichter: Irfan Peljto (Bosnien&Herzegowina)