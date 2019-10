Nach den grandiosen Auftritten des WAC gegen Gladbach und Roma in der Europa League spricht Michael Liendl aus, was sich viele Fans denken.

Michael Liendl: "Bis auf meinen Torjubel hat alles gepasst" © (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Auf das 4:0 in Gladbach folgte am Donnerstag in Graz ein 1:1 gegen AS Roma. Alle waren sich einig: Dieser Punkt war hochverdient.