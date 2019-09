Kleine Zeitung +

AS Roma Auf den WAC wartet am Donnerstag ein mächtiges Kaliber

Am Donnerstag, 18.55 Uhr, trifft der WAC in der Europa League in Graz-Liebenau auf die AS Roma. Präsident Pallotta zieht beim Traditionsverein die Fäden. Engagement über den Fußball hinaus.