WAC-Coach Gerhard Struber und seine Jungs erleben einen absoluten Höhenflug © APA

Gerhard Struber auf den Spuren von Ralph Hasenhüttl und Adi Hütter. Gibt schlimmere Komplimente, oder?

GERHARD STRUBER: (lacht). Klar, das hört sich extrem schön an, wenn man mit solchen Kalibern verglichen wird. Doch ich kann es gut für mich einordnen. Ich habe bei Red Bull eine top Trainerschule absolvieren dürfen und nach der Profi-Lizenz-Ausbildung verstehe ich gewisse Dinge besser. Entscheidend ist jedoch, wie es die Mannschaft umsetzt. Ich habe so eine coole Truppe um mich, die so hungrig nach Erfolg ist und die meinen Matchplan realisiert. Solche Erfolge machen Lust auf mehr.