Für Michael Huber und den TSV setzte es die erste Heimniederlage der Saison © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ David Rodriguez)

Der Wolfsberger AC befindet sich weiterhin auf der Erfolgsspur. Nach dem Sieg gegen Mönchengladbach in der Europa-League feierten die Kärtner auch in Hartberg einen vollen Erfolg. Durch Tore von Michael Liendl und Michael Novak konnte man erstmals in der Bundesliga gegen Hartberg gewinnen. "Wir sind richtig happy über diesen hart erarbeiteten Sieg. Aufgrund der Belastung war es das erwartet schwierige Spiel", sagte Trainer Gerhard Struber nach dem Spiel. "Hartberg hat uns alles abverlangt aber am Ende war es ein verdienter Sieg von uns."