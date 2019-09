Der historische, erste Sieg des WAC in der Europa-League-Gruppenphase hallte bei den Fans noch bis tief in die Nacht nach. Die deutschen Medien gingen mit Mönchengladbach hart ins Gericht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Das 4:0 des WAC über Gladbach ist der höchste Sieg eines österreichischen Klubs im Europacup gegen ein deutsches Team.

Noch Stunden nach dem Sieg herrschte unter den WAC-Fans in Gladbach und Düsseldorf Partystimmung. Präsidentin Waltraud Riegler hat eine Standleitung ins Lavanttal eingerichtet, wusste zu berichten: "Jetzt haben sie in Wolfsberg sogar 15 Minuten lang die Kirchenglocken geläutet."

Die Mannschaft selbst feierte nur kurz. Noch in der Kabine gab Trainer Gerhard Struber das Kommando aus: "Der Zeitpunkt, ab dem wir uns auf das Hartberg-Spiel konzentrieren, ist jetzt." Die Spieler hielten sich daran. Nach der Ankunft im Hotel gab's noch ein kurzes Abklatschen mit den Fans. Das war's.

WAC-Fans feiern im Bus

Zuvor sahen sie sich noch ein kurzes Video der Uefa an. Der Verband wählte eine Aktion aus dem Spiel des WAC zum "Skill of the day", sprich die schönste Aktion des Tages: die Gurke von Romano Schmid für Florian Neuhaus vor dem 1:0.

🧙‍♂️ Skill of the Day 🧙‍♂️



Quick feet from Wolfsberg's Romano Schmid ⚡️⚡️⚡️#UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/AZOxZYjgz4 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 19, 2019

Die deutschen Medien prügelten auf die Gladbacher ein:

©