Heute (21 Uhr) wird es für den WAC erstmals in der Europaleague-Gruppenphase ernst. Die Mannschaft bleibt unverändert. Hier sind Sie live am Ball!

Die Wölfe haben sich auf ihren ersten Auftritt eingeschworen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Michael Riedler)

Das warten hat beim Wolfsberger AC ein Ende, heute ist es so weit! Die Wölfe gastieren zum Start ihrer ersten Europaleague-Teilnahme in der Gruppenphase in Mönchengladbach. Dabei greift Trainer Gerhard Struber auf bewährte Kräfte zurück, lässt quasi unverändert spielen.