Borussia - WAC 0:2 Leitgeb stellt nach einer halben Stunde auf 2:0!

Eine magische Europacup-Nacht liegt in der Luft! Nach 31 Minuten führt der WAC nach Treffern von Shon Weissman und Mario Leitgeb in Gladbach mit 2:0. Hier sind Sie live am Ball!