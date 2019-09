Der WAC spielt in der Lavanttal-Arena gegen Austria Wien und Ex-Trainer Christian Ilzer und geht auf den fünften Sieg in Folge los.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Ritzmaier (links) und der WAC wollen heute gegen Austria Wien bestehen ©

Hier geht es zum Liveticker

Wolfsberg sieht der Rückkehr von Christian Ilzer mit Zuversicht entgegen. Reüssierte der WAC auch unter Nachfolger Gerhard Struber, liegt der nunmehrige Coach der Austria nach bisher sechs Runden der Fußball-Bundesliga weit hinter den gesteckten Zielen.

Nach der Austria steht für die Lavanttaler bereits das erste Highlight in der Europa League auf dem Programm. Am Donnerstagabend treten die Wolfsberger im ersten Gruppenspiel bei Borussia Mönchengladbach an. Für WAC-Trainer Gerhard Struber noch kein Thema, er warnte: "Die nächste Aufgabe ist die wichtigste und das ist Austria Wien. Wenn wir von der Fokussierung ein, zwei Prozentpunkte abweichen, dann werden wir schnell eines Besseren belehrt werden."

Mit Wernitznig statt Niangbo

Christopher Wernitznig, der heute sein 250. Bundesligaspiel bestreitet, steht erstmals in dieser Saison in der Startelf. Er ersetzt Anderson Niangbo, der nach seinen Einsätzen für die U23 der Elfenbeinküste vorerst auf der Ersatzbank Platz nimmt

Hier geht es zum Liveticker