Der WAC spielt in der Lavanttal-Arena gegen Austria Wien und Ex-Trainer Christian Ilzer und geht auf den fünften Sieg in Folge los.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der WAC (links Michael Novak) kämpft gegen die Austria um Punkte © (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Hier geht es zum Liveticker

Austria-Trainer Christian Ilzer setzte diesmal mit Tarkan Serbest und Erik Palmer-Brown das achte Innenverteidiger-Paar im zehnten Pflichtspiel ein. Der Amerikaner war es auch, der die größte Chance in Halbzeit eins zunichte machte. In der 11. Minute spielte Michael Liendl einen Eckball flach auf die kurze Ecke, Romano Schmid legte zurück ab auf Marcel Ritzmaier. Dessen Schuss wurde von Palmer-Brown vor der Linie abgewehrt.

In der 14. Minute brachte Liendl eine Freistoßflanke zur Mitte. Der Kopfball von Michael Novak zappelte im Netz. Aber das Schiedsrichtergespann hatte ein Foul abseits des Balles an Cavlan gesehen – kein Tor.

In der 37. Minute blieb den Fans der Torschrei im Hals stecken. Nach einem Sololauf spielte Schmid den Stanglpass zur Mitte. Christopher Wernitznig, der sein 250. Bundesliga bestritt, rutschte um Zentimeter am Ball vorbei.

Liendl vergab Elfmeter

In der 43. Minute wieder Toralarm für den WAC. Florian Klein will im Strafraum klären, trifft dabei ab den heraneilenden Novak. Schiri Schüttengruber zeigte auf den Elfmeterpunkt. Michael Liendl trat an, Austria-Goalie Ivan Lucic wehrte den Ball an die Stange!

In der zweiten Halbzeit verhinderte WAC-Goalie Alexander Kofler einen fast sicheren Treffer der Austria, als er einen Volleykracher von Stephan Zwierschitz aus dem Kreuzeck fischte.

Ritzmaier trifft zum 1:0

Den Treffer erzielte dann - völlig verdient - der WAC. Romano Schmid führt den Ball nach innen, legt am Sechzehner auf für Marcel Ritzmaier. Dessen platzierter Flachschuss passt haargenau ins rechte Eck - 1:0 (67.).

Hier geht es zum Liveticker