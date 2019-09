Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mihret Topcagic in Aktion (l). Mit Freundin Jasmin geht er gern radfahren © KK/Suduva; KK/Privat

Viel hat definitiv nicht gefehlt, für den Aufstieg in die Europa-League-Gruppenphase mit Suduva Marijampole. Der amtierende litauische Fußball-Meister scheiterte knapp an Ferencvaros Budapest. Dabei sorgte Mihret Topcagic noch für den Ausgleich. „Das war bitter, da wir zuvor ja Maccabi Tel Aviv hinausgekickt haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns in Europa sehr gut präsentiert. Eigentlich unglaublich.“ Der ehemalige WAC-Spieler ist wieder in seinem Element, denn vor nicht all zu langer Zeit spekulierte er sogar mit seinem Karriereende. Sein ständiges Verletzungspech kostete ihm in den letzten Jahren enorm Substanz: „Das war hart. Von Adduktorenrissen über langwierige Zerrungen bis hin zu Leistenverletzungen war alles dabei. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören.“