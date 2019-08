Was kosten die Tickets? Wer überträgt die Spiele des WAC? Was gibt es Wissenwertes über die Gegner? Hier finden Sie alle wichtigen Infos.

Der WAC nimmt das Abenteuer "Europa League" in Angriff © Gepa

Die Auslosung der Europa-League-Gruppenphase am Freitag in Monaco brachte dem WAC eine attraktive Gruppe. Die Wolfsberger treffen auf AS Roma, Borussia Mönchengladbach und Istanbul Basaksehir.

Gespielt wird im Stadion Graz-Liebenau, Stadionplatz 1, 8041 Graz. Die Arena bietet Platz für rund 15.000 Besucher. fünf Prozent, also rund 800 Tickets, stehen der jeweiligen Gastmannschaft zu.

Eintrittskarten

Tickets sind ab sofort als Dreier-Abo erhältlich. Ein Vollpreis-Abo kostet 150 Euro, ein ermäßigtes Abo 125 Euro (Pensionisten, Kinder bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Beeinträchtigte bis 59%).

VIP-Packages kosten als Dreier-Paket 700 Euro.

Die Tickets sind erhältlich ab sofort im WAC-Onlineshop sowie ab 2. September bei folgenden Vorverkaufsstellen: Intersport Wolfsberg, Intersport Klagenfurt Nord, Intersport Klagenfurt Südpark, Megymorecz im EUCO-Center Wolfsberg.

Weiters sind die Kassen bei der Lavanttal-Arena wie folgt geöffnet: in Heimspiel-Wochen von 8 bis 17 Uhr, in Auswärtsspiel-Wochen von 8 bis 14 Uhr.

Fernsehübertragung

Im Free-TV hält Puls4 die Rechte für ein Spiel pro Woche. Der Sender überträgt entweder den WAC oder den LASK, den zweiten österreichischen Klub in der Europa League. Wer wann dran kommt, entscheidet Puls4 aus Aktualitätsgründen immer kurzfristig.

Im Internet sind alle Spiele der Europa League über den Streaming-Dienst DAZN zu beziehen. Das Abo kostet 11,99 Euro und ist monatlich kündbar.

Spieltermine in der Gruppenphase

Spieltag 1: 19. September

Spieltag 2: 3. Oktober

Spieltag 3: 24. Oktober

Spieltag 4: 7. November

Spieltag 5: 28. November

Spieltag 6: 12. Dezember