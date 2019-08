Eine Flanke von Michael Novak, der sein 100. Bundesligaspiel feierte, wuchtete Shon Weissmann per Kopf ins Kreuzeck (75.).

Shon Weissman (links) erzielte gegen Mattersburg vier Treffer © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Der VIP-Klub war noch halb gefüllt, als erstmals der Torjubel durch die Lavanttal-Arena hallte. Der WAC gab von Anfang an Gas, Romano Schmid legte ab auf Mario Leitgeb. Der zog aus 25 Metern mit links ab, traf ins rechte Kreuzeck – 1:0 nach 95 Sekunden.

Kurz darauf hätte es gleich 2:0 stehen können, doch der Schuss von Marcel Ritzmaier klatschte an die Querlatte.

Die Wolfsberger dominierten die Partie, hatten 70 Prozent Ballbesitz. WAC-Torhüter Alexander Kofler berührte den Ball erstmals nach zehn Minuten. Nach 30 Minuten vermerkte die Statistik Linksverteidiger Lukas Schmitz als jenen Spieler mit den meisten Pässen in der gegnerischen Hälfte!

In der 32. Minute blieb den Fans der Jubel im Hals stecken. Den platzierten Flachschuss von Michael Liendl wehrte Mattersburg-Goalie Markus Kuster mit Mühe zur Ecke.

In der 40. Minute war es dann aber soweit: Romano Schmid störte die Mattersburger früh im Spielaufbau. Der Ball kam zu Liendl, der einen Zuckerpass in den Strafraum spielte. Genau in den Lauf von Shon Weissman. Der Israeli ließ sich die Chance nicht nehmen, überlupfte Kuster zum 2:0. Das vierte Tor von Weissman im vierten Spiel.

Viererpack von Weissman

Kurz nach der Pause entschied der WAC die Partie vorzeitig und endgültig. Wieder fingen die Wölfe die Mattersburger ab, Marcel Ritzmaier schickte Anderson Niangbo auf die Reise. Der 19-Jährige sprintete durch die komplette gegnerische Hälfte, legte im Strafraum noch quer auf Shon Weissman – der schob den Ball ins leere Tor (3:0, 49.).

Nach 62 Minuten hielt es keinen Zuschauer mehr auf seinem Platz. Ein Kopfball von Niangbo sprang von der Stange zurück ins Feld, Weissman – wer sonst? - stand goldrichtig, drückte die Kugel über die Linie – 4:0.

Der Hattrick war dem 23-Jährigen aber nicht genug. Nach einer Flanke von Michael Novak köpfelte Weissman das 5:0 (75.).

Unsere Aufstellung gegen den SV Mattersburg:

Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Niangbo, Weissman



Ersatzspieler: Kuttin, Gollner, Wernitznig, Sprangler, Schmidt, Schmerböck, Gölles#WACSVM — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) August 17, 2019

