Auf den WAC wartet heute mit Mattersburg ein unangenehmer Gegner © APA/GERT EGGENBERGER

Hier geht es zum Liveticker

WAC-Trainer Gerhard Struber zeigte sich überzeugt davon, dass das 0:1 gegen Sturm bzw. das 2:5 in Salzburg den Lavanttal-Express nicht zu stoppen vermögen. „Normalerweise hast du vier Punkte mehr, wenn du so performst“, meinte der Salzburger. „Wir müssen die Partie in der Tonart wie in den letzten Spielen angehen, aber müssen unsere Leistung diesmal auch in ein Ergebnis ummünzen.“

Dafür wird ab sofort „halb versteckt“ trainiert. Soll heißen, dass der Coach straßenseitig blickdichte Transparente anbringen ließ, um damit unerwünschte Kiebitze von den Trainingsplätzen auszuschließen.

Struber schickt heute gegen Mattersburg dieselbe Startelf auf das Feld wie zuletzt in Salzburg – also mit Anderson Niangbo im Sturm anstatt Marc Schmerböck. „Wir wollen Mattersburg schlagen, müssen aber schon an unsere Grenzen gehen.“

Unsere Aufstellung gegen den SV Mattersburg:

Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Niangbo, Weissman



Ersatzspieler: Kuttin, Gollner, Wernitznig, Sprangler, Schmidt, Schmerböck, Gölles#WACSVM — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) August 17, 2019

Die Burgenländer sind mit zehn Gegentreffern aktuell die Schießbude der Liga. „Wir haben hinten haarsträubende Fehler gemacht. So kannst du in der Bundesliga gegen niemanden gewinnen“, gestand Trainer Franz Ponweiser, der mit Fabian Miesenböck auch einem Kärntner in seiner Startformation vertraut.

