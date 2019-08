Facebook

Ein Eigentor von Sollbauer brachte die Führung für Salzburg © (c) GEPA pictures/ M. Engelbrecht

Hier geht es zum Liveticker

Fazit erste Halbzeit

Gerade einmal 116 Sekunden waren gespielt, als die Salzburger klar machen wollten, wer Herr im Hause ist. Andreas Ulmer tankte sich auf der linken Angriffseite bis zur Grundlinie durch, spielte in den Rückraum auf Erling Haaland, dessen Direktschuss von der Stange ins Out klatschte.

Der WAC hielt dagegen. Und wie. Salzburg-Verteidiger Andre Ramalho spielte einen hohen Ball ins Zentrum. Wo Romano Schmid scheinbar nur darauf wartete. Dann ging's schnell. Doppelpass mit Shon Weissman, Schmid sprintete in den Salzburg-Sechzehner, legte quer auf den mitgelaufenen Anderson Niangbo, der den Ball ins leere Tor schob – 1:0 für Wolfsberg nach sechs Minuten.

Die Freude hielte aber nur eine Viertelstunde. Salzburg machte wieder Druck, spielte sich immer näher in Richtung WAC-Tor. In der 22. Minute war es dann soweit. Eckball von Ulmer, Ramalho brachte den Ball ins Zentrum. Jerome Onguene leitet ihn mit der Ferse weiter, quer durch den Fünf-Meterrraum an Freund und Feind vorbei. An der zweiten Stange lauerte Erling Haaland und glich aus – 1:1.

Kurz vor der Pause hat Salzburg die Partie gedreht. Takumi Minamino kam auf der rechten Angriffsseite zum Ball, spielte einen scharfen Stanglpass zur Mitte. Michael Sollbauer war in der Rückwärtsbewegung, konnte nicht mehr ausweichen und bugstierte die Kugel ins eigene Tor – 2:1 für Salzburg (39.).

Gegen die Bullen beginnen wir mir Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Schmid, Leitgeb, Ritzmaier, Liendl, Niangbo, Weissman

Ersatzspieler: Kuttin, Gollner, Wernitznig, Sprangler, Schmidt, Schmerböck, Gölles#RBSWAC — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) August 10, 2019