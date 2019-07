Facebook

Shon Weissmann erzielte einen Doppelpack und avancierte zum Matchwinner des WAC gegen Admira (3:1) © GEPA pictures

Kärnten hatte in der jüngeren Vergangenheit stets ein ambivalentes Verhältnis zum runden Leder. Man erinnere sich an leere Ränge bei Länderspielen. Es ist also, nennen wir es dem Zeitgeist entsprechend, kompliziert. Womit sich das ändern lässt? Nur mit anhaltendem, gesund wachsenden Erfolg. Der WAC lebt es vor.