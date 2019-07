Facebook

Der WAC und Romano Schmid eröffnen die Saison bei der Admira © (c) GEPA pictures/ Mario Kneisl

Trainer Gerhard Struber vertraut bei seinem Bundesliga-Debüt auf dem Stamm der Mannschaft aus der Vorsaison. Einziger echter Neuzugang: Shon Weissman im Angriff. Ebenso in der Startelf: Romano Schmid, der auf der rechten Außenbahn Christopher Wernitznig verdrängt hat, und Stürmer Marc Schmerböck.

Der WAC startete bei der Admira sehr ambitioniert in die Meisterschaft, hatte mehr Ballbesitz, war das aktivere Team. Die ersten Chancen erarbeiteten sich aber die Gastgeber. Nach 14 Minuten traf Morten Hjulmand im Sechzehner völlig freistehend die Querlatte. Nach 20 Minuten stoppte Nemanja Rnic den Admiraner Schmidt an der Strafraumgrenze. Toth zirkelte den Ball über die Mauer in Richtung Kreuzeck. Doch Alexander Kofler kam herangeflogen und klärte die Kugel sehenswert zur Ecke.