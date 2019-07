Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Michael Liendl © GEPA pictures

Ein erfolgreicher Start in die neue Bundesliga-Saison ist für jeden Verein das unumstrittene Ziel. In den letzten vier Saisonen musste der WAC allerdings vier Niederlagen en suite einstecken. Das soll sich heute (17) im Auswärtsduell gegen die Admira ändern, denn eines ist schwarz auf weiß bewiesen: Die Kärntner erzielten 40 Treffer in der Tipico Bundesliga gegen die Niederösterreicher – so viele wie gegen kein anderes Team.