Für Schiedsrichter (im Bild Alexander Harkam) und Fußballer gelten ab dieser Saison neue Regeln © (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Afrika-Cup, Copa America und die Frauen-WM haben gezeigt: Die seit diesem Sommer gültigen, neuen Fußballregeln sind im Weltfußball bereits angekommen. Vor wenigen Tagen feierten diese auch im österreichischen Fußball ihre Pflichtspiel-Premiere – und zwar in der ersten Runde des ÖFB-Cups. FIFA-Schiedsrichter Alexander Harkam, der heute in der Champions-League-Qualifikation die Partie The New Saints gegen den FC Kopenhagen leitet, war im Cup bei der Partie Pinkafeld gegen Mattersburg im Einsatz. „Manchmal habe ich beim Landesliga-Klub noch den Eindruck gehabt, dass sie mit den Regeln nicht ganz vertraut waren“, sagt der Grazer. Die Bundesligisten müssen ohnehin einmal jährlich zur Regelschulung, so steht es auch in den Lizenzvorgaben. Beim am Wochenende stattfindenden Bundesliga-Auftakt wird es aber trotzdem wohl hin und wieder noch Gesprächsbedarf geben.