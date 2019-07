Ab Montag dürfen WAC-Abonnenten ihre Euroleague-Abos kaufen, der freie Verkauf startet am Samstag nächste Woche.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WAC in der Europaleague © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ David Rodriguez)

Der 3er-Abo-Verkaufsstart beginnt und die treuesten Abonnenten haben ab dem 22.07.2019 ein exklusives Vorkaufsrecht. Nach dieser Vorverkaufsphase beginnt Samstag darauf der freie Verkauf.



Der Ablauf

Die Tickets sind beim Fanshop-Container auf der Stadion-Westseite in der Lavanttal Arena täglich von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr erhältlich. Nach dem Kauf erhält man einen Zahlungsbeleg und die Tickets werden nach der Auslosung am 30. August 2019 entweder per Post zugesandt oder können ab Mittwoch, dem 04.09.2019 im Stadion abgeholt werden.

Freier Verkauf

Der freie Verkauf beginnt am 27.07.2019 (Samstag) online. Ab Montag, dem 29.07.2019 können die 3er-Abos zu den Öffnungszeiten der WAC Geschäftsstelle beim Fanshop-Container auf der Stadion-Westseite erworben werden.

Ticketpreise

Vollzahler: €150,00

Ermäßigt: €125,00 (Pensionisten, Kinder bis 18 Jahre, Schüler, Studenten, Beeinträchtigte bis 59%)