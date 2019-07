Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auftaktpressekonferenz heute ab 17:00 Uhr © (c) APA/EXPA/JFK (EXPA/JFK)

Derzeit geben Vertreter der heimischen Fußball-Bundesligisten in einer Pressekonferenz einen Ausblick auf den bevorstehenden Saisonstart. Neben einem allgemeinen Themenblock, der die Liga betrifft, werden alle Bundesligavereine nacheinander zu Wort gebeten. Anwesend sind neben den Trainern der zwölf Bundesligisten auch die Kapitäne sowie Bundesliga-Vorstand Christian Ebenauer.

Die erste Runde der Bundesliga beginnt am 26. Juli gleich mit einem Kracher. Der SK Rapid Wien empfängt zum Auftakt den amtierenden Meister Salzburg im Allianz Stadion. Der SK Sturm Graz trifft zu Beginn am Samstag auf den SKN St.Pölten und Hartberg muss auswärts gegen den SV Mattersburg ran. Auf den WAC warten indes ein Gastauftritt in der Südstadt bei der Admira.

Bereits eine Woche vorher starten die Vereine im ÖFB Cup in die Saison 2019/20. Dort macht der SK Sturm den Anfang und spielt am Freitag den 19. Juli um 17.30 Uhr gegen den USK Anif aus der Regionalliga West.

Die Pressekonferenz live: