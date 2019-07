Dank des Goldtores von Youngster Lukas Schöfl (18) in Hälfte zwei siegte der WAC in Köttmannsdorf gegen die Austria Klagenfurt knapp mit 1:0.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WAC testete gegen die Austria © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Bundesligist und Europacupstarter WAC wurde im Test gegen Zweitligist Austria Klagenfurt seiner Favoritenrolle gerecht. Beide Mannschaften traten nahezu in Bestbesetzung an, in Hälfte zwei gab es dank kräftiger Rotationen einige Talentproben junger Spieler. Am Ende siegten die Wölfe in Köttmannsdorf knapp mit 1:0 und feierten den zweiten Sieg in Folge, während die Austria weiter auf den ersten Erfolg in der Vorbereitung warten muss.

In Halbzeit eins zeigten sich die Waidmannsdorfer gegen spielbestimmende Wölfe giftig, ließen kaum Chancen zu. In Minute 59 brach WAC-Youngster Lukas Schöfl (18) den Bann und erzielte das Goldtor für die in Durchgang zwei klar überlegenen Lavanttaler. WAC-Testkandidat Florian Sittsam (Hartberg) kam in Hälfte zwei zu seiner Premiere im weißen Dress. Bei der Austria stand Neuzugang Petar Zubak in der Startelf, der junge Testpilot aus Kärnten, Stürmer Marcel Holzer, kam bei den Violetten ebenfalls nach Seitenwechsel ins Spiel. „In Hälfte zwei hatten wir viel besseren Zugriff zum Spiel, waren aktiver und aggressiver. Die Austria hat es uns nicht leicht gemacht“, resümierte WAC-Trainer Gerhard Struber.

Für die Klagenfurter geht es bereits am Samstag weiter. Da gibt es einen Testlauf bei Kärntnerligist Feldkirchen, Ankick ist um 19 Uhr.