Niangbo kommt aus Liefering © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ M. Engelbrecht)

Mit Anderson Niangbo wechselt ein Kooperationsspieler des FC Red Bull Salzburg zu einem Liga-Konkurrenten. Der 19-jährige Ivorer läuft bis zum Ende der Saison 2019/20 leihweise für den WAC auf. Der 19-jährige Offensivspieler war bisher in Liefering im Einsatz. In 33 Saisonspielen in der 2. Liga gelangen ihm vier Tore und drei Assists, in der Youth League durfte er zweimal auflaufen.