Wasserspiele und Co.Was Kärntens Kicker in der Sommerpause so trieben

Adrett: Kevin Trattnig, Benjamin Kerschhackl, Sandro Zakany, Fabian und Bräutigam Marco Miesenböck, Guido Burgstaller und Manuel Hartlieb (vorne v. l. n. r.). Kevin Pegrin, Martin Salentinig und Alex Grünwald (hinten v. l. n. r.) © KK/Privat

Die Sommerpause geht für Kärntens Kicker langsam, aber doch dem Ende zu. Die perfekte Gelegenheit, um die kurze Verschnaufpause in privater Atmosphäre Revue passieren zu lassen. Von zukünftigem Nachwuchs über entspannten Strandurlaub im sonnigen Dubai, die ersten Schwimmstunden für die Kleinsten in Bibione bis hin zu beinhartem Reha-Training in der Heimat wurde nichts ausgelassen. So blicken Fabian Miesenböck und Michael Novak erstmals Vaterfreuden entgegen. Deshalb stand relaxen an der Tagesordnung. Während der WAC-Akteur mit seiner Verlobten Tanja im Burgenland Verwandte besuchte und die freie Zeit im kühlen Nass genoss, war für „Miese“ in Italien und Kroatien Urlaubsmodus angesagt.