Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernd Gschweidl wechselt ins Ländle © GEPA pictures

Wie die Vorarlberger am Mittwoch vermeldeten, unterschrieb der bisherige WAC-Profi Bernd Gschweidl einen Vertrag bis zum Sommer 2021 mit Option auf eine weitere Saison. Georg Zellhofer, Geschäftsführer Sport, bezeichnete den 23-jährigen Sturm-Allrounder als "hochinteressanten Spieler" mit großem Potenzial.

Wenig später hat Altach über einen weiteren vollzogenen Transfer informiert. Der offensive Außenbahnspieler Matthias Puschl unterschrieb wie Gschweidl einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison, hieß es in einer Aussendung. Der 23-jährige Steirer war in der vergangenen Saison beim Kapfenberger SV in der zweiten Liga engagiert.