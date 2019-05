Facebook

Christian Ilzer © APA/GERT EGGENBERGER

Laut Medieninformationen soll der Wechsel von WAC-Coach Christian Ilzer zur Austria Wien bereits fixiert sein. Am Mittwoch soll der 41-jährge Steirer offiziell präsentiert werden. Er selbst hält sich weitherhin bedeckt: "Ich weiß noch von keiner Präsentation, ich will mir ein paar Tage Zeit geben."

Ilzer führte Hartberg in der Saison 2017/18 zum Aufstieg in die tipico Bundesliga. Daraufhin wechselte er zum WAC. Mit den Kärntern setzte er seinen Erfolg als Trainer fort. Er sicherte sich mit dem WAC den historischen dritten Platz vor der Austria. Ilzer würde durch seinen Wechsel auf die fixe Teilnahme an der Gruppenphase der Europa League mit den Kärntnern verzichten, denn mit der Austria steigt er in der 3. Runde der Qualifikation ein.

Heiße Kandidaten auf die Nachfolge von Ilzer sind Ferdinand Feldhofer (Lafnitz) und Gerhard Struber (Ex-Liefering).