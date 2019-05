Nach dem Europacup-Qualifikation ist vor dem Trainer-Entscheid. Präsident Dietmar Riegler kündigt eine solche in den nächsten Tagen an.

Das WAC-Erfolgsduo Christian Ilzer und Dietmar Riegler © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Nach dem 2:1 gegen Sturm steht der WAC fix in der Gruppenphase der Europa League. Und darf sich auf einen Geldregen der UEFA freuen: rund drei Millionen Startgeld, dazu rund 200.000 Euro pro Punkt. Plus Zuschauereinnahmen aus drei Heimspielen. Die aller Voraussicht nach in Graz stattfinden werden.