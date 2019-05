Facebook

Können die Wölfe heute jubeln? © GEPA pictures

Im Rennen um die Europacup-Plätze in der Fußball-Bundesliga treffen heute der WAC und St. Pölten direkt aufeinander. Die "Wölfe" sind direkte Konkurrenten um den begehrten dritten Platz, für beide Clubs wäre das Erreichen der Europa-League-Gruppenphase ein außergewöhnlicher Erfolg. "Da braucht keiner Extra-Motivation", weiß WAC-Trainer Christian Ilzer.

"Wir werden versuchen, in den drei letzten Spielen an unser absolutes Limit zu gehen. Wenn wir nicht fähig dazu sind, dann geht es sich einfach nicht aus für uns, dass wir in dieser Liga ein Spiel gewinnen", erklärte der steirische Trainer der "Wölfe". Das habe man in der Vorwoche auch bei der 0:3-Pleite gegen den LASK gesehen.

Für Ilzer sind St. Pölten und der WAC auf Augenhöhe. "Es wird ein ganz enges Duell, so wie alle Saisonduelle bisher", sagte er. "Wenn wir ein bisschen nachlassen, dann geht es sich nicht aus."