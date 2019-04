Sensation: WAC-Salzburg 2:1"Hab mir mein Tor für die wichtigen Spiele aufgehalten"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubel beim WAC © APA/EGGENBERGER

Nach der 1:3-Niederlage am Mittwoch gegen Salzburg war der WAC heute auf eine Revanche aus und das bei relativ frischen Temperaturen in der Lavanttal-Arena. Und gleich zu Beginn der Partie ging es ordentlich zur Sache auf beiden Seiten – von wegen erstmals Abtasten. Die Bullen setzten sich nach und nach in der gegnerischen Hälfte fest. Die beste Torchance hatte in Minute sechs Gäste-Stürmer Daka, der jedoch an Keeper Kofler scheiterte. Ein Spiel aber absolut auf Augenhöhe. Nach einer Viertelstunde eine Riesenchance durch Schmitz – ein Schuss aus 22 Meter wurde von Tormann Stankovic im Nachfassen pariert.

Im Liveticker Die Partie zum Nachlesen

Der WAC zeigte sich definitiv in Spiellaune, spielte immer wieder schöne Tormöglickeiten heraus. Die Bullen konnten bislang nicht überzeugen – die Kärntner ließen wenig zu. Nach einem Liendl-Freistoß war es Leitgeb, der nach 30 Minuten die 1:0-Führung am Kopf hatte – viel fehlte da nicht. Und dann war es soweit – die Fans konnten nach einer tollen Aktion von Friesenbichler über das 1:0 jubeln. Kurz darauf versuchte es noch Leitgeb mit einem Kracher aus der Distanz – knapp vorbei.

Starke Performance

Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff hätte erneut Friesenbichler einnetzen können – sein Schuss war etwas zu unpräzise. Eine starke Performance der Kärntner. Mit der Führung ging es in die Kabinen.

Der WAC machte gleich nach Wiederanpfiff munter weiter. Nach einem Foul von Junzovic an Koita sorgten die Wolfsberger für die nächste gute Aktion. Auch Leitgeb sah nach einem taktischen Foul gelb und fehlt damit gegen den LASK. Dafür glänzte Koita erneut mit einer tollen Spielszene. Liendl setzte gleich aus rund 17 Metern nach und Wernitznig stand lediglich die Latte im Weg. Rose reagierte prompt und brachte Schlager und Gulbrandsen. Nichtsdestotrotz ließ die nächste Chancen durch Koita nicht lange auf sich warten. Der Stürmer präsentierte sich exterm stark.

Doch in der 66. Minute war es soweit und Salzburg nützte eine Chance - Gulbrandsen gelang der Ausgleich zum 1:1. Der WAC ließ allerdings nicht locker und so kam es wie es kamen musste: Ritzmaier machte die 2:1-Führung klar. Ritzmaier kam halblinks im Strafraum aus etwa 14 Metern nach einem kurz abgewehrten Freistoß aus vollem Lauf zum Schuss und knallte den Ball vor rund 3409 Fans unhaltbar rechts unten ins Eck. Der WAC weiterhin souverän.

Und aus und vorbei: Die Sensation ist perfekt: Der WAC schlägt Meister Salzburg mit 2:1!!!

Ritzmaier: "Ich hab mir mein Tor für die wichtigen Spiele aufgehalten!"