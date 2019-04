Facebook

© GEPA pictures/Mandl

Für die Wolfsberger ist es heute gegen Salzburg wichtig diesmal die Konzentration über mehr als 90 Minuten hochhalten. In Salzburg war man für einen aggressiven und mutigen Auftritt nicht belohnt worden. Auch deshalb hatte Coach Christian Ilzer seine Kicker dieser Tage wieder mental aufrichten müssen. "Nur mit Mut können wir ein Top-Team stürzen", gab der 41-jährige Steirer die Marschroute vor. Das wäre auch wichtig im Kampf um Rang drei. Sturm Graz und St. Pölten haben fünf Runden vor Schluss nur einen Zähler weniger auf dem Konto. Nach seiner Sperre zurück ist Abwehrspieler Lukas Schmitz.

Die Bullen haben im Kampf um den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga den ersten "Matchball". Bei einem Auswärtssieg wäre der sechste Triumph in Folge vorzeitig in der Tasche. Auch weniger könnte bereits reichen, da der LASK bei Sturm Graz mehr Punkte holen muss als Salzburg im Lavanttal, um die Entscheidung zumindest noch eine Woche hinauszuzögern.