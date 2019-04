Sturm trifft am Sonntag (14.30 Uhr) auf den WAC. Mit Ex-Sturm-Talent Romano Schmid.

Es war der 30. Juli 2017: Der erst 17-jährige Romano Schmid traf beim 3:2-Sieg für Sturm bei der Austria und wenige Tage später wechselte das Supertalent nach Salzburg. „Sicher waren bei Sturm ein paar Leute enttäuscht, aber ich habe mich da immer sehr offen verhalten“, sagt der Offensivspieler, der vor zwei Monaten bis 2023 vom deutschen Bundesligisten Werder Bremen unter Vertrag genommen wurde, aktuell aber an den WAC verliehen ist. Bei den Salzburgern spielte Schmid in der Bundesliga nur 28 Minuten. „Für meine Entwicklung war der Schritt aber super. Ich habe ja auch 30 Spiele in der Zweiten Liga bei Liefering gemacht. Und wer sagt, dass ich bei Sturm immer zum Spielen gekommen wäre?“