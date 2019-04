Der WAC empfängt in der dritten Runde der Meistergruppe Austria Wien.

Können die Wölfe heute wieder jubeln? © GEPA pictures/Walter Luger

Die Europacup-Teilnahme ist beim WAC kein Tabu-Thema. Trainer Christian Ilzer sprach diesbezüglich von einer "Mammutaufgabe. Aber entscheidend ist, das wir es uns zutrauen, das zu schaffen". Austria Wien sei heute trotz der Niederlagen der vergangenen Wochen nicht zu unterschätzen. In Wien habe sein Team die vielleicht beste Saisonleistung gezeigt, meinte Ilzer. "Diese Topleistung wird auch jetzt wieder nötig sein. Aber es gibt insgesamt keinen schlechten Gegner in der Meistergruppe." Christopher Wernitznig steht trotz seiner in St. Pölten erlittenen Kopfverletzung wieder im Kader. Austria-Leihgabe Kevin Friesenbichler wird aufgrund einer Zerrung im Oberschenkel weiter pausieren müssen ebenso wie due Youngsters Schöfl und Steiger.